Блогера Чекалину официально обвинили в уклонении от уплаты налогов

В сообщении говорится, что индивидуальный предприниматель «Чекалина Валерия Валерьевна» уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей. Её мужу Артёму Чекалину предьявлено обвинение в пособничестве.

В Следственном комитете РФ уточнили, что в 2020-2022 годах блогер привлекала супруга и других родственников с целью разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения.

Ранее налоговые органы заинтересовались доходами певицы Ани Лорак, сотрудники ФНС подозревают её в неуплате средств в казну государства, сообщают «Невские новости».

