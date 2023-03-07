Блогера Чекалину официально обвинили в уклонении от уплаты налогов
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В сообщении говорится, что индивидуальный предприниматель «Чекалина Валерия Валерьевна» уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн рублей. Её мужу Артёму Чекалину предьявлено обвинение в пособничестве.
В Следственном комитете РФ уточнили, что в 2020-2022 годах блогер привлекала супруга и других родственников с целью разделить бизнес и не переходить на общую систему налогообложения.
Ранее налоговые органы заинтересовались доходами певицы Ани Лорак, сотрудники ФНС подозревают её в неуплате средств в казну государства, сообщают «Невские новости».
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