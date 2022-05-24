Госдума РФ одобрила в первом чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки в законодательство, которыми предлагается запретить иностранцам пользоваться на территории России услугами суррогатных матерей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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По словам соавтора законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, инициатива направлена на поддержку потенциальных родителей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, а также на защиту детей, рождённых суррогатными матерями.

Согласно документу, суррогатной матерью может стать только гражданка России. Запрет не будет распространяться на граждан, находящихся в зарегистрированном браке с иностранцем или лицом без гражданства. Кроме того, такие дети будут автоматически становится гражданами РФ в случае, если ни один из потенциальных родителей не имеет российского паспорта.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что на данный момент полный запрет суррогатного материнства в России не обсуждается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗапретИностранцыЗаконопроектГосдумаСуррогатное Материнство
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