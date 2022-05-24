Госдума РФ одобрила в первом чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев

По словам соавтора законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, инициатива направлена на поддержку потенциальных родителей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, а также на защиту детей, рождённых суррогатными матерями.

Согласно документу, суррогатной матерью может стать только гражданка России. Запрет не будет распространяться на граждан, находящихся в зарегистрированном браке с иностранцем или лицом без гражданства. Кроме того, такие дети будут автоматически становится гражданами РФ в случае, если ни один из потенциальных родителей не имеет российского паспорта.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что на данный момент полный запрет суррогатного материнства в России не обсуждается.

