Госдума рекомендовала Минцифры запретить удаленку для уехавших из России IT-специалистов

Также Дума призвала правительство внести изменения в нормативные правовые акты, разрешив Роскомнадзору проверять операторов персональных данных в связи с участившимися фактами утечек таких данных.

Ранее депутаты уже предлагали обсудить запрет удаленной работы для сотрудников IT-компаний. В Госдуме представили перечень должностей, которых может коснуться запрет. Речь идет о специалистах, обслуживающих государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

