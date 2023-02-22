Госдума рекомендовала Минцифры запретить удаленку для уехавших из России IT-специалистов
Госдума на пленарном заседании приняла постановление, содержащее рекомендацию для Минцифры отказаться от возможности предоставления удаленной работы уехавшим из России после начала спецоперации IT-специалистам, чья работа связана с разработкой государственных информационных систем или оборотом персональных данных.
Также Дума призвала правительство внести изменения в нормативные правовые акты, разрешив Роскомнадзору проверять операторов персональных данных в связи с участившимися фактами утечек таких данных.
Ранее депутаты уже предлагали обсудить запрет удаленной работы для сотрудников IT-компаний. В Госдуме представили перечень должностей, которых может коснуться запрет. Речь идет о специалистах, обслуживающих государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.
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