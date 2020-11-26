Госдума не поддержала законопроект о 31 декабря

Госдума отклонила законопроект ЛДПР, авторы которого предлагали сделать 31 декабря выходным днем.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты в ноябре 2019 года. В нем депутаты предлагали дать право правительству осуществлять перенос выходных дней так, чтобы 31 декабря всегда был выходным (в том случае, если он не является таковым по календарю). В документе также подчеркивалось, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

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Ранее предложение не поддержал кабмин.

Вице-спикер Госдумы РФ, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН ранее предложил сделать 31 декабря выходным на все последующие годы.

«Наше отношение к данному решению положительное, от имени нашей фракции внесен еще в прошлом году на рассмотрение палаты законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем. Спасибо кабмину, что они сделали это в 2021 году, но мы бы хотели, чтобы это решение распространялось на все последующие годы», - сказал он.

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ФОТО: pixabay.com
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