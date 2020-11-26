Госдума не поддержала законопроект о 31 декабря

Ранее предложение не поддержал кабмин.

Вице-спикер Госдумы РФ, член ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН ранее предложил сделать 31 декабря выходным на все последующие годы.

«Наше отношение к данному решению положительное, от имени нашей фракции внесен еще в прошлом году на рассмотрение палаты законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем. Спасибо кабмину, что они сделали это в 2021 году, но мы бы хотели, чтобы это решение распространялось на все последующие годы», - сказал он.

