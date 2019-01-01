Общество
«Надеюсь, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100% и не придется их штрафовать», цитирует Жарова РИА «Новости».
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
1 июля20:29
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава службы Александр Жаров.
«Надеюсь, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100% и не придется их штрафовать», цитирует Жарова РИА «Новости».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Google
Горячие новости
- Экс-глава «Альфы» назвал причины нападения на полицейского в Чечне
- Посещение Венеции станет платным
- Джаз не пострадает. Бутман раскритиковал отказ Катамадзе выступать в России
- В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского
- Растерянность или хитрый план. Почему Зеленский признался в том, что не контролирует Климкина