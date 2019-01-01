Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассчитывает, что Google увеличит фильтрацию запрещенной в России информации и до штрафа дело не дойдет, сообщил глава службы Александр Жаров.

«Надеюсь, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации запрещенной информации до почти 100% и не придется их штрафовать», цитирует Жарова РИА «Новости».

