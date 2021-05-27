Суд снова оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещённую информацию

Москва стала второй в мире по эффективности борьбы с пандемией Собянин ознакомился с ходом строительства школы в поселении Сосенское в Новой Москве В Подмосковье начнут штрафовать хозяев, не убравших за своей собакой 125 библиотек Москвы прошли модернизацию по программе "Московские библиоцентры"