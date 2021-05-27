Суд снова оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за запрещённую информацию
Московский суд оштрафовал компанию Google за повторное неисполнение обязанностей оператором поисковой системы, сообщает ТАСС.
За неудаление запрещённого российским законодательством контента мировой судья судебного участка № 422 Таганского района столицы назначил компании штраф в размере 3,5 миллиона рублей.
Ранее за аналогичное правонарушение Google оштрафовали по трём административным делам на общую сумму шесть миллионов рублей.
Также за запрещённый контент столичный суд оштрафовалт Facebook на 26 миллионов рублей, Twitter - на 19 миллионов рублей, TikTok - на 1,5 миллиона рублей.
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