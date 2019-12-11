Голунов: Если не поможет ФСБ, пойду к Путину

«У президента много других дел. На мое дело должно быть время у моих следователей. Но они за эти полгода не нашли время даже побывать на месте преступления. Возможно, они хотят, чтобы об этом деле все забыли, как мы вчера видели по реакции Владимира Путина – он посмотрел на Сергея Кириенко, чтобы тот ему как-то напомнил. Надеюсь, президент вспомнил, а также и оценки, которые он этим событиям давал, и что просил быстро и тщательно провести расследование этой ситуации», - сказал он.

Однако не исключил, что такое вмешательство может потребоваться. «В ходе суда, который был по моей жалобе на бездействие следствия, выяснилось, что Следственному комитету неизвестны факты, что меня били, что сотрудники превышали должностные полномочия. Поэтому не только не заведено уголовное дело, не только не проводилась проверка – даже не зарегистрировано сообщение о преступлении! Как написано в сообщении Следственного комитета, они не видят оснований для регистрации сообщения о преступлении. Что для них может быть основанием? Это как в районном отделе полиции говорят, когда убьют, тогда и приходите. Теперь я подал заявление в ФСБ. Надеюсь, оно будет зарегистрировано. Если и там не зарегистрируют, придется жаловаться президенту на правоохранительную систему, которая не работает. Вчера мы уже видели, что к нему обращались члены СПЧ», - пояснил собеседник НСН.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

