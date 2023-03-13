Опрос: Каждый второй россиянин выступает против передачи сирот иностранцам

Каждый второй россиянин выступает против усыновления сирот иностранными гражданами, говорится в исследовании SuperJob.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств.

По результатам опроса выяснилось, что одобряют эту инициативу 27% россиян. Еще 23% считают, что нужно запретить усыновление сирот родителями из любых стран. Противникам иностранного усыновления возражают тоже 27% опрошенных. Чаще ими являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребенка-сироту.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что имущество покинувших страну россиян можно использовать для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот, сообщает НСН.

