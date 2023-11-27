Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России сократилась. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году», — цитирует Голикову ТАСС.
Кроме того, в стране сохраняется положительная динамика по семейному устройству сирот и детей без попечения родителей.
По словам Голиковой, по итогам 2022 года стало на 2,2% меньше детей, в отношении которых лишены родительских прав один или оба родителя. При этом на 12,6% снизилось число несовершеннолетних, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью.
Ранее вице-премьер сообщила, что за пять лет число детских домов в РФ уменьшилось почти на 19%, количество детей в них — на 29%, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%
- Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю наблюдений
- В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины
- Голубев: в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник
- В Москве продлили штормовое предупреждение
- Губернатор Подмосковья заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде
- В Москве с начала года построено более 11,6 миллиона «квадратов» недвижимости
- Константинов: Крым пережил «Армагеддон»
- В музее-аквариуме Севастополя из-за урагана погибли более 500 животных
- Исследование: IТ-сектор стал лидером по росту зарплат за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru