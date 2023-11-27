Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России сократилась. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году», — цитирует Голикову ТАСС.

Кроме того, в стране сохраняется положительная динамика по семейному устройству сирот и детей без попечения родителей.

По словам Голиковой, по итогам 2022 года стало на 2,2% меньше детей, в отношении которых лишены родительских прав один или оба родителя. При этом на 12,6% снизилось число несовершеннолетних, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью.

Ранее вице-премьер сообщила, что за пять лет число детских домов в РФ уменьшилось почти на 19%, количество детей в них — на 29%, напоминает RT.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
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