Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%

«В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году», — цитирует Голикову ТАСС.

Кроме того, в стране сохраняется положительная динамика по семейному устройству сирот и детей без попечения родителей.

По словам Голиковой, по итогам 2022 года стало на 2,2% меньше детей, в отношении которых лишены родительских прав один или оба родителя. При этом на 12,6% снизилось число несовершеннолетних, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью.

Ранее вице-премьер сообщила, что за пять лет число детских домов в РФ уменьшилось почти на 19%, количество детей в них — на 29%, напоминает RT.

