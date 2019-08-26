Голикова: В агропромышленном комплексе России ожидается прорыв

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова усмотрела в докладе Белгородской области предпосылки для прорыва в агропромышленном комплексе России, пишут РИА Новости.

Развитие в стране собственного сельского хозяйства возможно на основе нового научного подхода. Такой вывод вице-премьер сделала из презентации пилотного проекта Белгородской области научно-образовательного центра мирового уровня.

Россия - страна трудолюбивых

Татьяна Голикова отметила, что региональные власти ответственно подошли к вопросам по созданию научно-образовательных центров, но программы еще требуют доработок.

Напомним, национальный проект «Наука» предусматривает создание пяти подобных центров в 2019 году, а к концу 2021 года – не менее 15. Сегодня же состоялось первое заседания Совета научно-образовательных центров мирового уровня.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН, как обстоят дела в стране с сельским хозяйством и, в чем заключалась главная идея политики импортозамещения в России.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваСельское ХозяйствоБелгород

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