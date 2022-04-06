Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина
Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный препарат L-тироксин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Минздрав выдал регистрационное удостоверение жизненно важному препарату L-тироксин реневал (МНН левотироксин натрия) производства фармкомпании Renewal (ПФК «Обновление») в дозировках 50 мкг и 100 мкг.
Средство эффективно используется при лечении тяжелых нарушений эндокринной системы, пишет RT.
Мощности фармкомпании позволяют выпускать 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц.
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