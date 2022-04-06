Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина

Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный препарат L-тироксин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Голикова заявила, что Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами

Отмечается, что Минздрав выдал регистрационное удостоверение жизненно важному препарату L-тироксин реневал (МНН левотироксин натрия) производства фармкомпании Renewal (ПФК «Обновление») в дозировках 50 мкг и 100 мкг.

Средство эффективно используется при лечении тяжелых нарушений эндокринной системы, пишет RT.

Мощности фармкомпании позволяют выпускать 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:ЛекарстваМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры