Голикова поправила Путина по COVID-статистике

Вице-премьер Татьяна Голикова поправила президента России в плане статистики по заболевающим после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила ведущая Прямой линии с Владимиром Путиным.

Ранее глава государства заявил, что в среднем 10% вакцинированных всё равно заболевают COVID-19, однако недуг в этом случае протекает в гораздо более лёгкой форме и без дальнейших осложнений.

По словам ведущей, в правительстве также смотрят Прямую линию с Владимиром Путиным и, по словам Голиковой, на самом деле после прививки заболевают только 2,5%. Президент поблагодарил вице-премьера за поправку.

«Она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально, была министром здравоохранения, она знает о чём говорит», - заметил Путин.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.

