Голикова поправила Путина по COVID-статистике
Вице-премьер Татьяна Голикова поправила президента России в плане статистики по заболевающим после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила ведущая Прямой линии с Владимиром Путиным.
Ранее глава государства заявил, что в среднем 10% вакцинированных всё равно заболевают COVID-19, однако недуг в этом случае протекает в гораздо более лёгкой форме и без дальнейших осложнений.
По словам ведущей, в правительстве также смотрят Прямую линию с Владимиром Путиным и, по словам Голиковой, на самом деле после прививки заболевают только 2,5%. Президент поблагодарил вице-премьера за поправку.
«Она всё-таки занимается этим ежедневно, профессионально, была министром здравоохранения, она знает о чём говорит», - заметил Путин.
НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- Путин рассказал, что его беспокоит на Украине
- «Это просто подонки!» Путин о росте числа преступлений в отношении пожилых россиян
- Путин оценил ситуацию с британским эсминцем
- Путин призвал ЦБ активнее контролировать денежные переводы для борьбы с мошенничеством
- Болельщик в майке сборной России подвергся нападению украинских фанатов
- Путин рассказал о льготном кредитовании для бизнеса
- Голикова поправила Путина по COVID-статистике
- В России не регистрировались случаи заражения вирусом Нипах
- СМИ: РФС выразил доверие Черчесову, признав «неудовлетворительной» его работу на Евро-2020
- Путин объяснил рост цен на продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru