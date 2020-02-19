Голикова объяснила ограничения на въезд китайцев в Россию из-за коронавируса

«Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам <…> достаточно серьезно стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, мне кажется, не очень целесообразно и для самих граждан КНР, и для наших медицинских учреждений», — заявила вице-премьер.

Напомним, что ограничение на въезд было введено в России распоряжением премьер-министра страны Михаила Мишустина. Начиная с 20 февраля в страну будет ограничен пропуск на территорию РФ для китайцев, приезжающих в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Также приостанавливаются прием документов, оформление и выдача трудовых приглашений.



