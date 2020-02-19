Голикова объяснила ограничения на въезд китайцев в Россию из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая в числе прочего вопросы здравоохранения, заявила, что введение на территории России ограничения на въезд для граждан Китая обусловлено отсутствием возможности обеспечивать карантин для тысяч человек, которые потенциально могут быть заражены коронавирусом. Об этом в среду, 19 февраля, пишет «Интерфакс».
«Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются, количество граждан, которое приезжало к нам <…> достаточно серьезно стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, мне кажется, не очень целесообразно и для самих граждан КНР, и для наших медицинских учреждений», — заявила вице-премьер.
Напомним, что ограничение на въезд было введено в России распоряжением премьер-министра страны Михаила Мишустина. Начиная с 20 февраля в страну будет ограничен пропуск на территорию РФ для китайцев, приезжающих в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности. Также приостанавливаются прием документов, оформление и выдача трудовых приглашений.
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