Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с коронавирусом

Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции необходимо отказаться от санкций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе Глобального саммита по здравоохранению.

Зампред российского правительства отметила, что страна исходит из необходимости практической реализации призыва «Группы двадцати» по широкой иммунизации населения мира в качестве глобального общественного достояния.

«Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — цитирует Голикову ТАСС.

Кроме того, вице-премьер отметила, что Россия нацелена на наращивание потенциала мирового здравоохранения. По словам Голиковой, власти РФ будут способствовать реализации Международных медико-санитарных правил в полной мере, сообщает РИА ФАН.

