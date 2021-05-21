Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с коронавирусом
Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции необходимо отказаться от санкций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе Глобального саммита по здравоохранению.
Зампред российского правительства отметила, что страна исходит из необходимости практической реализации призыва «Группы двадцати» по широкой иммунизации населения мира в качестве глобального общественного достояния.
«Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — цитирует Голикову ТАСС.
Кроме того, вице-премьер отметила, что Россия нацелена на наращивание потенциала мирового здравоохранения. По словам Голиковой, власти РФ будут способствовать реализации Международных медико-санитарных правил в полной мере, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru