Главы приграничных районов Курской области получат спутниковые телефоны
Главы приграничных районов Курской области, в которых наблюдаются проблемы со связью, с 12 августа начнут получать спутниковые телефоны, сообщил представитель Общероссийского народного фронта.
Уточняется, что в текущей ситуации крайне важно, чтобы главы районов могли выходить на связь.
Бои в Курской области начались утром 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что из приграничных районов региона уже эвакуированы более 76 тысяч человек. Для их размещения в восьми субъектах РФ, включая Курскую область, развернуты пункты временного размещения. На данный момент в ПВР находятся более 4,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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