Главы приграничных районов Курской области получат спутниковые телефоны

Главы приграничных районов Курской области, в которых наблюдаются проблемы со связью, с 12 августа начнут получать спутниковые телефоны, сообщил представитель Общероссийского народного фронта.

РКК открыл горячую линию по розыску людей в Курской области

Уточняется, что в текущей ситуации крайне важно, чтобы главы районов могли выходить на связь.

Бои в Курской области начались утром 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что из приграничных районов региона уже эвакуированы более 76 тысяч человек. Для их размещения в восьми субъектах РФ, включая Курскую область, развернуты пункты временного размещения. На данный момент в ПВР находятся более 4,4 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:ВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры