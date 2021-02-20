Главврач: Повторно заболевшие пациенты переносят COVID-19 легко
Пациенты московской больницы №40 в Коммунарке, у которых был второй раз выявлен COVID-19, перенесли заболевание в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача больница Дениса Проценко.
При этом врач, отвечая на вопросы в эфире телеканала "Россия 1", отметил, что эти случаи "единичные". Проценко предположил, что они не попадают в больницы из-за легкого течения болезни. Он добавил, что ни один из них не попал в реанимацию или в палату интенсивной терапии.
Главврач добавил, что наблюдает устойчивую тенденцию к уменьшению количества заразившихся вирусом. По его словам, в больнице, которой он руководит, в настоящий момент находится 600 пациентов, треть из них в реанимации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- В Испании возобновились протесты против задержания рэпера
- Байден заявил, что Россия стремится ослабить НАТО и «европейский проект»
- В Ставрополье девочка утонула, провалившись под лед
- В партии Медведчука пообещали довести до конца импичмент Зеленскому
- Сотрудники 12 посольств в РФ привились вакциной «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru