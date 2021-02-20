Главврач: Повторно заболевшие пациенты переносят COVID-19 легко

Пациенты московской больницы №40 в Коммунарке, у которых был второй раз выявлен COVID-19, перенесли заболевание в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача больница Дениса Проценко.

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При этом врач, отвечая на вопросы в эфире телеканала "Россия 1", отметил, что эти случаи "единичные". Проценко предположил, что они не попадают в больницы из-за легкого течения болезни. Он добавил, что ни один из них не попал в реанимацию или в палату интенсивной терапии.

Главврач добавил, что наблюдает устойчивую тенденцию к уменьшению количества заразившихся вирусом. По его словам, в больнице, которой он руководит, в настоящий момент находится 600 пациентов, треть из них в реанимации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПандемия
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