Главврач поликлиники в Хабаровске умерла от COVID-19

После заражения коронавирусом умерла главврач хабаровской поликлиники №11 Вера Пак, сообщается в Telegram и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Сообщается, что Вера Пак скончалась на 61-м году жизни, она находилась в одном из госпиталей для больных COVID-19.

Пак проработала в поликлинике 17 лет, ее общий стаж – 37 лет.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Хабаровском крае с начала пандемии выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 157 человек скончались.

