Главврач поликлиники в Хабаровске умерла от COVID-19
После заражения коронавирусом умерла главврач хабаровской поликлиники №11 Вера Пак, сообщается в Telegram и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.
Сообщается, что Вера Пак скончалась на 61-м году жизни, она находилась в одном из госпиталей для больных COVID-19.
Пак проработала в поликлинике 17 лет, ее общий стаж – 37 лет.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Хабаровском крае с начала пандемии выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 157 человек скончались.
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