Главврач Коммунарки предупредил о новой вспышке коронавируса
Главный врач городской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается нового всплеска пандемии осенью, об этом он рассказал на пресс-конференции во время визита в Сургут, передает URA.RU.
По его словам, напряженными будут конец сентября и начало октября из-за трех факторов: грипп, коронавирус и возвращение граждан из отпусков.
Проценко отметил, что это может способствовать тяжелому течению болезни.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в течение полугода после перенесённого коронавируса «резко возрастает риск смерти».По его словам, возможны различные осложнения, в том числе, тромбозы, заболевания сердца и сосудов, поражение нервной системы.
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