Главврач Коммунарки предупредил о новой вспышке коронавируса

Главный врач городской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается нового всплеска пандемии осенью, об этом он рассказал на пресс-конференции во время визита в Сургут, передает URA.RU.

По его словам, напряженными будут конец сентября и начало октября из-за трех факторов: грипп, коронавирус и возвращение граждан из отпусков.