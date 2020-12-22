Главой Первого канала станет помощник президента Орешкин
Помощник президента России Максим Орешкин станет председателем совета директоров Первого канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В сообщении указано, что Орешкин, ранее около четырех лет возглавлявший Минэкономразвития РФ, назначен главой совета директоров Первого канала. Ведомство отметило, что этот факт подтверждает "высокий уровень представительства государства" в руководстве канала.
Первый канал, как указано в сообщении, останется одним из основных "медиаактивов государства" и лидером в своей отрасли. Ранее стало известно, что государство снизило свою долю в компании с 51 до 34%.
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