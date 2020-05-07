Информационная война. В Белоруссии объяснили санкции против Первого канала
Белорусский политолог в эфире НСН объяснил лишение аккредитации журналистов Первого канала.
Власти Белоруссии лишили аккредитации съемочную группу Первого канала. Аккредитации лишились корреспондент Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк.
Как передает ТАСС, такое решение последовало после выхода в эфире репортажа о ситуации с коронавирусом в республике. Белорусский МИД назвал его набором «лжи и фейков».
Первый канал назвал реакцию Минска безосновательной.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил ее началом информационной войны против Белоруссии.
«Фактически война уже началась. Репортаж был выдержан в алармистской тональности, что "в Беларуси люди пачками умирают". Это не так. Сюжет был построен на откровенных фальсификациях: показывали кладбище, где люди умерли от совершенно других причин. В Беларуси это воспринято как фейковая провокация. Естественно, реакция властей будет жесткая, никто церемониться не будет. Тем более прецеденты были, вспомним историю с Шереметом и его съемочной группы. Человек придерживался оппозиционных взглядов, он тоже был выслан», - напомнил эксперт.
Он не считает, что лишение аккредитации журналистов Первого канала окончательное.
«Посмотрим, как поменяется редакционная политика Первого канала. Если она придет к объективной норме, то и здесь все успокоится, подобных инцидентов больше не будет. Если маховик этой информационной перепалки будет раскручиваться, тогда это нужно будет решать на высшем политическом уровне, в разговоре президентов», - пояснил собеседник НСН.
Причины появления спорного репортажа Дзермант видит во внутренней политике Москвы. «В России все больше людей задает вопрос: насколько адекватен режим жесткого карантина? У людей деньги заканчиваются, и усталость психологическая. А тут под боком Беларусь, которая такая же страна, а ведет себя по-другому. Поэтому надо показать, что Беларусь не справляется, чтобы стратегия российских властей выглядела более выигрышно», - заключил политолог.
Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН заверил, что белорусская система здравоохранения справляется с распространением коронавирусной инфекции.
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