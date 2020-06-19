Глава ВОЗ предупредил о «новой опасной фазе» пандемии COVID-19

Мир вступил в «новую и очень опасную фазу» пандемии COVID-19. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что ранее в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По словам Гебрейесуса, сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока.

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов

Между тем, ранее в пятницу, 19 июня, стало известно о необычном первичном симптоме COVID-19. Канадские специалисты пришли к выводу, что попадание вируса в организм может впервые проявиться в виде воспаления слизистой оболочки глаз. В работе, которая была опубликована в журнале Канадского офтальмологического общества, рассматривался случай пациентки, которая обратилась к медикам с покраснением глаз. Специалисты диагностировали у неё конъюнктивит, однако лечение не давало результатов.

Позже врачи выяснили, что женщина недавно вернулась из Азии, а проведенный на COVID-19 тест дал положительный результат. При этом медики отметили, что женщина не жаловалась ни на лихорадку, ни на кашель, поэтому у них не было причин подозревать у неё коронавирусную инфекцию.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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