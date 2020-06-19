Глава ВОЗ предупредил о «новой опасной фазе» пандемии COVID-19

Мир вступил в «новую и очень опасную фазу» пандемии COVID-19. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что ранее в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По словам Гебрейесуса, сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока.