Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,5 миллионов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского университета Джонса Хопкинса. Кроме того, по последним данным, жертвами COVID-19 в мире стали более 454 тысяч человек.
Между тем, в России за минувшие сутки выявлены 7 972 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (1136) и Московской области (646). Таким образом общее число заболевших с начала эпидемии достигло 569 тысяч человек, отмечает RT.
К слову, в России пройдет массовое тестирование граждан на выявление популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, подчеркнув, что исследование будет проводиться в 22 регионах.
Путем случайной выборки будут проверяться дети от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: начиная с 18 лет и заканчивая 70 годами и старше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru