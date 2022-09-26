Глава ЦИК сравнила покидающих Россию мужчин с крысами, бегущими с корабля
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала уклоняющихся от частичной мобилизации россиян, которые покидают страну, «крысами».
«Мы видим, как многие наши мужчины добровольно, или в соответствии с повесткой, идут в призывные пункты, идут честно выполнять свой долг. А те крысы, что бегут из страны — пусть бегут, поджав дрожащие хвосты»,— цитирует Памфилову Telegram-канал ЦИКа.
Она также сравнила Россию с уверенно идущим к цели мощным кораблем. По мнению главы ЦИКа, так «кораблю будет только легче».
После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации тысячи российских граждан захотели покинуть страну, чтобы не участвовать в боевых действиях на Украине.
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