Глава Роспотребнадзора Попова сообщила об условиях закрытия российских границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла условия для закрытия Россией своих границ. Об этом глава ведомства заявила в эфире телеканала «Россия 1».

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Попова отметила, что принимать соответствующие решения оперштаб по борьбе с COVID-19 может по разным причинам.

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — цитирует Попову РИА Новости.

Попова напомнила, как в 2020 году Россия уже принимала решение об ограничении поездок своих граждан в другие страны из-за рисков для здоровья россиян.

В октябре Попова отрицала возможность закрытия границ России из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГраницаВыезд За ГраницуРоспотребнадзорАнна Попова
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