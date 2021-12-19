Глава Роспотребнадзора Попова сообщила об условиях закрытия российских границ

Попова отметила, что принимать соответствующие решения оперштаб по борьбе с COVID-19 может по разным причинам.

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — цитирует Попову РИА Новости.

Попова напомнила, как в 2020 году Россия уже принимала решение об ограничении поездок своих граждан в другие страны из-за рисков для здоровья россиян.

В октябре Попова отрицала возможность закрытия границ России из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

