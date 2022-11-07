Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в ходе спецоперации
Глава Приморского края Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить данные о якобы больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в правительстве региона.
Ранее в соцсетях появился текст, названный обращением морпехов 155-й бригады ТОФ к губернатору Кожемяко, в котором сообщается о «высоких бесполезных потерях в людях и в технике» в районе Павловки (Донецкая народная республика). Военные попросили губернатора обратиться в Минобороны и прислать комиссию, чтобы разобраться в ситуации.
Как отмечает правительство Приморья, власти направили обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации.
«Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб»,— подчеркнул Кожемяко.
Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что украинские войска взяли Павловку под контроль, воспользовавшись проблемами в общей стратегии организации обороны в селах, отмечает телеканал 360.
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