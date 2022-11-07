Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в ходе спецоперации

Ранее в соцсетях появился текст, названный обращением морпехов 155-й бригады ТОФ к губернатору Кожемяко, в котором сообщается о «высоких бесполезных потерях в людях и в технике» в районе Павловки (Донецкая народная республика). Военные попросили губернатора обратиться в Минобороны и прислать комиссию, чтобы разобраться в ситуации.

Как отмечает правительство Приморья, власти направили обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации.

«Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб»,— подчеркнул Кожемяко.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что украинские войска взяли Павловку под контроль, воспользовавшись проблемами в общей стратегии организации обороны в селах, отмечает телеканал 360.

