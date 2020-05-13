Глава Минздрава: Мишустин может выйти на работу на следующей неделе

Премьер-министр заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля. Позже о заражении COVID-19 рассказали глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова. А накануне, 12 мая, стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся COVID-19.

Позже супруга Пескова – российская фигуристка Татьяна Навка – также сообщила о заражении коронавирунсой инфекцией. Об этом спортсменка рассказал изданию Daily Storm.

Навка подчеркнула, что она и Дмитрий Песков находятся в больнице под наблюдением врачей и с ними «все в порядке». Решение лечь в медучреждение, по словам фигуристки, было принято для того, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи, отмечает телеканал 360.



