Глава Минздрава: Мишустин может выйти на работу на следующей неделе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о самочувствии заразившегося COVID-19 премьер-министра Михаила Мишустина. Как пишет ТАСС, глава Минздрава выразил надежду на то, что на следующей неделе премьера можно будет увидеть непосредственно в его кабинете, поскольку он идет на поправку.

Мурашко подчеркнул, что состояние здоровья главы кабмина уже позволяет постепенно входить в рабочий процесс, пишет RT. Михаилу Мишустину всё ещё требуются медицинские процедуры, однако динамика положительная, отметил министр здравоохранения

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Премьер-министр заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля. Позже о заражении COVID-19 рассказали глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова. А накануне, 12 мая, стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся COVID-19.

Позже супруга Пескова – российская фигуристка Татьяна Навка – также сообщила о заражении коронавирунсой инфекцией. Об этом спортсменка рассказал изданию Daily Storm.

Навка подчеркнула, что она и Дмитрий Песков находятся в больнице под наблюдением врачей и с ними «все в порядке». Решение лечь в медучреждение, по словам фигуристки, было принято для того, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи, отмечает телеканал 360.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:МинздравПремьер-министрКоронавирусМихаил Мишустин
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