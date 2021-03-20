Глава МИД Венгрии привился российской вакциной «Спутник V»

Сийярто отметил, что мартовские поставки российского препарата завершены, и в течение следующих двух недель Венгрия получит 680 тысяч доз вакцины. Министр подчеркнул, что на следующей неделе 200-250 тысяч жителей страны привьются первым компонентом «Спутника V».

Кроме того, Сийярто призвал граждан зарегистрироваться для вакцинации, отметив, что только так возможно победить пандемию.

Венгрия в ноябре прошлого года стала первой страной Евросоюза, получившей российскую вакцину для проведения исследований. В феврале венгерское профильное учреждение здравоохранения одобрило применение «Спутника V».

