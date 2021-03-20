Глава МИД Венгрии привился российской вакциной «Спутник V»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом глава венгерского МИД написал на своей странице в Facebook.
Сийярто отметил, что мартовские поставки российского препарата завершены, и в течение следующих двух недель Венгрия получит 680 тысяч доз вакцины. Министр подчеркнул, что на следующей неделе 200-250 тысяч жителей страны привьются первым компонентом «Спутника V».
Кроме того, Сийярто призвал граждан зарегистрироваться для вакцинации, отметив, что только так возможно победить пандемию.
Венгрия в ноябре прошлого года стала первой страной Евросоюза, получившей российскую вакцину для проведения исследований. В феврале венгерское профильное учреждение здравоохранения одобрило применение «Спутника V».
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