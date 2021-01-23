Глава Крыма назвал агитацию детей для участия в митингах «запредельным цинизмом»

Призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января в Крыму являются "подлостью" со стороны организаторов данных мероприятий акций. Об этом написал глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

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Аксенов назвал организаторов митингов "провокаторами", которые пытаются использовать детей в качестве "пушечного мяса". Он заявил, что акции проводятся с помощью зарубежных спецслужб. Поведение организаторов акций политик счел циничным и упрекнул их в отсутствии "элементарных понятий о совести и морали".

Глава республики напомнил несовершеннолетних и их родителей о незаконном характере мероприятий, и призвал их к ответственному поведению. Ранее со схожими заявлениями выступили глава Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Также об ответственности за участие в митинге предупредили МВД и Генпрокуратура РФ. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН поддержал решение прокуроров, отметив, что призывы направлены на детей.

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ФОТО: Facebook Сергея Аксёнова
ТЕГИ:Сергей АксеновКрымНесанкционированный Митинг
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