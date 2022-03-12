Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в РФ с 14 марта

Социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта. Об этом заявил глава сервиса Адам Моссери.

Instagram прекратит свою работу в России 14 марта

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал Моссери в Twitter.

Глава Instagram назвал решение о блокировке неправильным, подчеркнув, что из-за этого 80 млн российских пользователей лишатся «связи друг с другом и с остальным миром».

Ранее Генпрокуратура потребовала признать владеющую Instagram и Facebook компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Роскомнадзор введет ограничения на доступ к соцсети в полночь 14 марта.

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