Глава Федерации мигрантов опроверг отток иностранцев из России

«Если мы говорим про тот же фастфуд, зарплаты платятся, аренды платятся. Я так понимаю, они сейчас торгуются со своим правительством, чтобы на них перестали давить и разрешили нормально работать», - добавил он.

Коженов отметил, что число мигрантов в России почти не меняется уже несколько лет, фиксируются только единичные случаи возвращения работников на родину.

«За последние годы количество мигрантов почти не меняется. У нас был отток в 2014 году, это был первый опыт крупного падения валюты с 1998 года. Был отток, потому что для многих это был случай прецедентный. В Турцию поехали, еще куда-то, но достаточно быстро ситуация стабилизировалась, валюты в других странах тоже просели, все вернулись, все работают», - объяснил он.

Рынок труда в России на сегодняшний день находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы зарубежных компаний и оттока трудовых мигрантов. Об этом ранее заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

