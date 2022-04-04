Глава Федерации мигрантов опроверг отток иностранцев из России
Вадим Коженов отметил, что изменение курса и приостановка деятельности иностранных компаний не привели к серьезному оттоку трудовых мигрантов.
Серьезного оттока трудовых мигрантов из России не наблюдается, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Пока вообще никакого оттока нет, я не понимаю, зачем сейчас в СМИ вышла эта информация. В материале говорится о какой-то тысяче человек на границе с Дагестаном, что, на мой взгляд, вообще ничто. Даже если какая-то тысяча человек решила уехать, то от тех миллионов, которые есть, это минимальные значения. Плюс надо понимать, что сейчас ситуация сложная, среди миллионов людей всегда есть люди, которые склонны к таким настроениям, что нужно куда-то ехать», - рассказал Коженов.
По его оценке, в России примерно 8-9 миллионов трудовых мигрантов.
Как отметил Коженов, уход иностранных компаний также не повлиял на работу мигрантов.
«Если мы говорим про тот же фастфуд, зарплаты платятся, аренды платятся. Я так понимаю, они сейчас торгуются со своим правительством, чтобы на них перестали давить и разрешили нормально работать», - добавил он.
Коженов отметил, что число мигрантов в России почти не меняется уже несколько лет, фиксируются только единичные случаи возвращения работников на родину.
«За последние годы количество мигрантов почти не меняется. У нас был отток в 2014 году, это был первый опыт крупного падения валюты с 1998 года. Был отток, потому что для многих это был случай прецедентный. В Турцию поехали, еще куда-то, но достаточно быстро ситуация стабилизировалась, валюты в других странах тоже просели, все вернулись, все работают», - объяснил он.
Рынок труда в России на сегодняшний день находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы зарубежных компаний и оттока трудовых мигрантов. Об этом ранее заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+16 828 / сут.
Умерли
370 тыс.+304 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+35 695 / сут.
- Задержанный ФСБ в Крыму сторонник украинских националистов хранил взрывчатку
- Бастрыкин поручил расследовать украинскую провокацию в Буче
- СМИ: Россия получит рекордную прибыль от продажи нефти и газа в 2022 году
- «Ребята, мы за вами наблюдаем»: Рогозин «поздравил» НАТО снимком из космоса
- Премьер Польши призвал ввести санкции против всех членов «Единой России»
- Премьер Венгрии причислил Зеленского к своим противникам наряду с Соросом и «левыми»
- СМИ: В России новые автомобили подорожали в среднем на 40% за март
- Министр иностранных дел Грузии ушел в отставку
- ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ и склады под Лисичанском
- При падении автобуса с эстакады в Подмосковье погибли двое
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru