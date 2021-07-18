Глава британского правительства уйдет на карантин после взаимодействия к больным COVID-19 министром
Главы британского правительства Борис Джонсон и Минфина Риши Сунак отправятся на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 министром здравоохранения Саджилом Джавидом. Об этом сообщает Sky News.
Джонсон и Сунак будет работать дистанционно.
Решение принято после критики, возникшей в обществе в ответ на заявление о том, что Борис Джонсон и Риши Сунак в рамках пилотного проекта будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус и принимать участие в офлайн-встречах на Даунинг-стрит, несмотря на общение ковид-больным коллегой. Затем Сунак заявид в Twitter, что выходит из проекта, потому что коронавирусные ограничения должны быть одинаковыми для всех.
По данным правительства, в стране вакцинированы 86% граждан. В планах властей Британии с 19 июля снять полностью ограничения по коронавирусу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru