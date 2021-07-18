Глава британского правительства уйдет на карантин после взаимодействия к больным COVID-19 министром

Джонсон и Сунак будет работать дистанционно.

Решение принято после критики, возникшей в обществе в ответ на заявление о том, что Борис Джонсон и Риши Сунак в рамках пилотного проекта будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус и принимать участие в офлайн-встречах на Даунинг-стрит, несмотря на общение ковид-больным коллегой. Затем Сунак заявид в Twitter, что выходит из проекта, потому что коронавирусные ограничения должны быть одинаковыми для всех.

По данным правительства, в стране вакцинированы 86% граждан. В планах властей Британии с 19 июля снять полностью ограничения по коронавирусу.

