В Британии число заражений COVID-19 превысило 30 тысяч впервые с января

Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 32,5 тысяч зараженных.

Между тем, число госпитализаций по сравнению с январем незначительное. В больницах страны в настоящее время находятся около 2,5 тысяч человек, в то время как в январе это число было близко к 40 тысячам.

По данным правительства, в стране вакцинированы 86% граждан. В планах властей Британии с 19 июля снять полностью ограничения по коронавирусу.



