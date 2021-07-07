В Британии число заражений COVID-19 превысило 30 тысяч впервые с января

Число случаев заражений коронавирусом в Британии превысило 30 тысяч за прошедшие сутки впервые с января текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз

Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 32,5 тысяч зараженных.

Между тем, число госпитализаций по сравнению с январем незначительное. В больницах страны в настоящее время находятся около 2,5 тысяч человек, в то время как в январе это число было близко к 40 тысячам.

По данным правительства, в стране вакцинированы 86% граждан. В планах властей Британии с 19 июля снять полностью ограничения по коронавирусу.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры