В Британии число заражений COVID-19 превысило 30 тысяч впервые с января
Число случаев заражений коронавирусом в Британии превысило 30 тысяч за прошедшие сутки впервые с января текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране зафиксировано 32,5 тысяч зараженных.
Между тем, число госпитализаций по сравнению с январем незначительное. В больницах страны в настоящее время находятся около 2,5 тысяч человек, в то время как в январе это число было близко к 40 тысячам.
По данным правительства, в стране вакцинированы 86% граждан. В планах властей Британии с 19 июля снять полностью ограничения по коронавирусу.
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