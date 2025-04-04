Пять человек были ранены при атаке ВСУ в Белгородской области
Два муниципалитета Белгородской области попали под удар Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района украинский беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате были ранены четверо мужчин получили ранения. Они были доставлены в больницу.
Ещё один мирный житель был ранен в хуторе Балки Шебекинского округа, где дрон ВСУ атаковал работающую в поле сельхозтехнику.
Ранее Гладков заявил, что водитель грузовика был ранен при атаке дрона ВСУ в селе Казинка Валуйского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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