Пять человек были ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Два муниципалитета Белгородской области попали под удар Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области

По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района украинский беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате были ранены четверо мужчин получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Ещё один мирный житель был ранен в хуторе Балки Шебекинского округа, где дрон ВСУ атаковал работающую в поле сельхозтехнику.

Ранее Гладков заявил, что водитель грузовика был ранен при атаке дрона ВСУ в селе Казинка Валуйского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеАтакаСпецоперацияБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры