Пять человек были ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района украинский беспилотник атаковал коммерческий объект. В результате были ранены четверо мужчин получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Ещё один мирный житель был ранен в хуторе Балки Шебекинского округа, где дрон ВСУ атаковал работающую в поле сельхозтехнику.

Ранее Гладков заявил, что водитель грузовика был ранен при атаке дрона ВСУ в селе Казинка Валуйского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».