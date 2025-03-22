Беспилотник ВСУ ликвидировали над Крымом
22 марта 202513:22
Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«Около 11.50 мск ... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.
Уточняется, что дрон нейтрализовали дежурные средства ПВО.
Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 47 украинских БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru