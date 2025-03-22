Беспилотник ВСУ ликвидировали над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Минобороны: ПВО сбила 47 украинских беспилотников

«Около 11.50 мск ... уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.

Уточняется, что дрон нейтрализовали дежурные средства ПВО.

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 47 украинских БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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