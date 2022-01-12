Гинцбург: «Спутник V» не нуждается в доработке под омикрон-штамм
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в доработке для борьбы со штаммом «омикрон», в отличие от иностранных препаратов. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».
«Количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — подчеркнул ученый.
Эффективность отечественного препарата против омикрон-штамма доказало исследование центра Гамалеи и Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, Гинцбург поделился, что ежедневно необходимо вакцинировать 500-700 тысяч россиян. Это поможет достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19, пишет Ura.ru.
«Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло», — пояснил глава центра Гамалеи.
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