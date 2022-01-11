Европейский регулятор дал положительное заключение по производству «Спутника V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало положительное заключение относительно признания стандартов производства вакцины «Спутник V». Об этом заявил замглавы центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в эфире youtube-канале «Соловьев Live».

В МИД считают, что ВОЗ успокаивает Россию надеждами на признание «Спутника V» ВОЗ

Как отметил Логунов, «производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы».

«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — подчеркнул замглавы центра Гамалеи.

В декабре стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет инспекцию производства «Спутника V» не ранее января наступившего года, пишет RT. Кроме того, представитель ВОЗ Маргарет Харрис называла в качестве причины задержки признания российской вакцины проверку технологических процессов, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаВакцинаКоронавирусСпутник V
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры