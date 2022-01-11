Европейский регулятор дал положительное заключение по производству «Спутника V»

Как отметил Логунов, «производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы».

«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — подчеркнул замглавы центра Гамалеи.

В декабре стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет инспекцию производства «Спутника V» не ранее января наступившего года, пишет RT. Кроме того, представитель ВОЗ Маргарет Харрис называла в качестве причины задержки признания российской вакцины проверку технологических процессов, отмечает Ura.ru.

