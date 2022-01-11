Европейский регулятор дал положительное заключение по производству «Спутника V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало положительное заключение относительно признания стандартов производства вакцины «Спутник V». Об этом заявил замглавы центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в эфире youtube-канале «Соловьев Live».
Как отметил Логунов, «производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы».
«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — подчеркнул замглавы центра Гамалеи.
В декабре стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет инспекцию производства «Спутника V» не ранее января наступившего года, пишет RT. Кроме того, представитель ВОЗ Маргарет Харрис называла в качестве причины задержки признания российской вакцины проверку технологических процессов, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Шойгу посоветовал военным не выезжать из страны из-за «Омикрона»
- Песков: готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
- В Кремле назвали «артподготовкой» сообщения о возможных санкциях США
- ФСБ: Украинские радикалы готовили в России серию крупных терактов
- Песков: Власти предпримут меры для подготовки борьбы с новой волной COVID-19
- Молдавия обсуждает с «Газпромом» отмену авансов за газ
- Песков: Россия не имеет права вмешиваться в вывод миротворцев из Казахстана
- Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки
- Песков прокомментировал переговоры РФ и США по гарантиям безопасности
- Польский эксперт рассказал о страхе НАТО перед Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru