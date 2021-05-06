Гинцбург раскритиковал победу препарата Moderna на Всемирном конгрессе вакцин

Эпидемиолог отметил, что препарат Moderna незаслуженно выиграл на Всемирном конгрессе вакцин. Гинцбург уточнил, что даже у вакцины AstraZeneca смертность намного ниже. Он добавил, что препараты Moderna и Pfizer сделаны по одной технологии, пишет RT. «Pfizer отдавать совсем было неприлично, потому что количество смертей там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — подчеркнул Гинцбург.

Разработчики российской вакцины «Спутник V» сообщили, что смертность их препарата составляет два летальных случая на один миллион доз. Для Pfizer показатель средней смертности составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2.

