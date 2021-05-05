В столице Колумбии остановлена вакцинация из-за протестов

Власти колумбийской столицы Богота приостановили вакцинацию против коронавируса из-за акций протеста против повышения налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Минздрав страны распорядился закрыть все пункты ПЦР-диагностики и пункты вакцинации в городе. Решение было принято после приостановки работы городского общественного транспорта.



Ранее сообщалось, что в Колумбии более 840 человек пострадали в ходе общенациональных протестов. Беспорядки в стране продолжаются несмотря на отзыв проекта налоговой реформы президентом Иваном Дуке и отказ от расширения НДС на бензин и коммунальные услуги.







