В столице Колумбии остановлена вакцинация из-за протестов

Власти колумбийской столицы Богота приостановили вакцинацию против коронавируса из-за акций протеста против повышения налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Минздрав страны распорядился закрыть все пункты ПЦР-диагностики и пункты вакцинации в городе. Решение было принято после приостановки работы городского общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Колумбии более 840 человек пострадали в ходе общенациональных протестов. Беспорядки в стране продолжаются несмотря на отзыв проекта налоговой реформы президентом Иваном Дуке и отказ от расширения НДС на бензин и коммунальные услуги.




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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КолумбияВакцинация
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