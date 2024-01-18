Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла сообщения об угрозе новой пандемии
Роспотребнадзор заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила недостоверность интерпретаций о вероятности возникновения новой пандемии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре указали, что публикации ряда Telegram-каналов об угрозе новой пандемии не соответствуют действительности и интерпретированы неправильно.
Пресс-служба уточнила, что в заявлении ВОЗ речь шла о создании новой правовой базы по борьбе с пандемиями. Работа завершится к маю текущего года.
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали вероятность возникновения и распространения «болезни Х». По данным СМИ, она может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru