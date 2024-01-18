Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла сообщения об угрозе новой пандемии

В Роспотребнадзоре указали, что публикации ряда Telegram-каналов об угрозе новой пандемии не соответствуют действительности и интерпретированы неправильно.

Пресс-служба уточнила, что в заявлении ВОЗ речь шла о создании новой правовой базы по борьбе с пандемиями. Работа завершится к маю текущего года.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждали вероятность возникновения и распространения «болезни Х». По данным СМИ, она может быть в 20 раз смертоноснее COVID-19, передает «Радиоточка НСН».

