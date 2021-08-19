Предприятия в Подмосковье премируют привившихся от коронавируса сотрудников

Предприятия Московской области поощряют вакцинированных сотрудников, выдавая привившимся премии. Об этом рассказал глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Кроме того, депутат рассказал о розыгрыше квартир среди привившихся. По его словам, уже двое специалистов получили жилье. Голубев также отметил, что многие предприятия проводят подобные акции. Так, Ступинский химический завод премировал сотрудников, прошедших вакцинацию.

«Сейчас будет День города Ступино, и тогда премии получат очередные привившиеся», – пояснил депутат в эфире «Радио 1». Правительство России объявило о розыгрыше 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса. Результаты акции станут известны 1 декабря. Всего будет определено 1 тысяча победителей.

