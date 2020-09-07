Гинцбург назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в России смогут победить пандемию коронавирус к лету следующего года.
Дело в том, что именно за это время удастся привить большинство граждан страны. Как отметил Гинцбург, Россия за год может произвести 80 миллионов доз вакцины.
«Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», - заявил директор Института имени Гамалеи газете «Известия».
Гинцбург при этом предупредил, что в России будут постоянные потери в борьбе с коронавирусом, пока не начнется массовая вакцинация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru