Гинцбург назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в России смогут победить пандемию коронавирус к лету следующего года.

Дело в том, что именно за это время удастся привить большинство граждан страны. Как отметил Гинцбург, Россия за год может произвести 80 миллионов доз вакцины.

Путин заявил о возвращении к привычной жизни после пандемии коронавируса

«Это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», - заявил директор Института имени Гамалеи газете «Известия».

Гинцбург при этом предупредил, что в России будут постоянные потери в борьбе с коронавирусом, пока не начнется массовая вакцинация.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры