В европейской части России скоро будет весна

11 февраля 202021:42

В европейской части России в конце февраля, по предварительным данным, уже наступит климатическая весна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова.

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Шумаков сделал это заявление на церемонии открытия новых помещений центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Ижевске. По его словам, в центральной части нашей страны наступит климатическая весна уже через пару недель. Однако он отметил, что эти расчеты являются предварительными, так как в этом году ввиду нестандартной климатической ситуации сложно сделать точные прогнозы.

Глава Росгидромета добавил, что эта зима действительно сильно отличается от предыдущих, однако подчеркнул, что такие зимы уже были в истории России "и 100 лет назад, и 50".

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ФОТО: flickr.com
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