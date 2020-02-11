В европейской части России скоро будет весна

Шумаков сделал это заявление на церемонии открытия новых помещений центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Ижевске. По его словам, в центральной части нашей страны наступит климатическая весна уже через пару недель. Однако он отметил, что эти расчеты являются предварительными, так как в этом году ввиду нестандартной климатической ситуации сложно сделать точные прогнозы.

Глава Росгидромета добавил, что эта зима действительно сильно отличается от предыдущих, однако подчеркнул, что такие зимы уже были в истории России "и 100 лет назад, и 50".

