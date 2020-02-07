Арбенина: Вы что, не понимаете, что природа начала нам отвечать?
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Более 31 тысячи человек заражены коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило тридцать одну тысячу человек. В России выявлено два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, их состояние оценивается как стабильное.
Диана Арбенина: «Мне бы очень не хотелось, чтобы подобные новости сеяли панику в нашем обществе. Я понимаю угрозу и степень серьезности ситуации, но старайтесь не болеть. Побольше витамина C, и воздержитесь от поездок в Китай», — советует Диана Арбенина в эфире НСН.
Родителей обяжут обеспечить жильем детей в случае развода
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.
Диана Арбенина: «Я очень поддерживаю инициативу нашего президента, потому что отвечать за свои поступки нужно всю жизнь. Даже если вы считаете, что ваша встреча с человеком, с которым вы завели детей, была ошибкой молодости. Может она такой и была. Но детям жить всю жизнь, поэтому, ребят, не жмитесь. Отдавайте свои квартиры, я думаю, вы себе еще заработаете», — комментирует музыкант в беседе с НСН.
Стало известно, где россияне встретят День Святого Валентина
Названы наиболее популярные города у россиян для путешествий на День святого Валентина. Ими стали Рим, Бангкок и Будапешт.
Диана Арбенина: «Честно говоря, я не удивлена выбору своих соотечественников. Рим — прекрасный город, в Бангкоке тоже есть, чем заняться. Но, если вы никуда не улетели, а Будапешт вы оставили на лето, приходите на наш концерт 14 февраля в ВТБ «Арена». Я вам устрою такой день Святого Валентина, который будет отнюдь не хуже, чем в трех упомянутых городах», — отмечает она для НСН.
В столицу вернется тепло
В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло, об этом рассказали в Гидрометцентре. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов, а погода в феврале будет больше схожа с октябрьской.
Диана Арбенина: «Вот не могу сказать, что я этому радуюсь. Мне очень нравится, когда зимой есть снег, в феврале метель, когда в октябре падают прекрасные зеленые, желтые, оранжевые, какие угодно листья. Ребят, давайте нормально относиться к природе. Вы что, не понимаете, что она начала нам отвечать», — говорит Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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