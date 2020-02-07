Арбенина: Вы что, не понимаете, что природа начала нам отвечать?

7 февраля 202020:00

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Более 31 тысячи человек заражены коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило тридцать одну тысячу человек. В России выявлено два случая заболевания — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, их состояние оценивается как стабильное.

Диана Арбенина: «Мне бы очень не хотелось, чтобы подобные новости сеяли панику в нашем обществе. Я понимаю угрозу и степень серьезности ситуации, но старайтесь не болеть. Побольше витамина C, и воздержитесь от поездок в Китай», — советует Диана Арбенина в эфире НСН. 

2

Родителей обяжут обеспечить жильем детей в случае развода

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает родителей в случае развода обеспечить жильем детей.

Диана Арбенина: «Я очень поддерживаю инициативу нашего президента, потому что отвечать за свои поступки нужно всю жизнь. Даже если вы считаете, что ваша встреча с человеком, с которым вы завели детей, была ошибкой молодости. Может она такой и была. Но детям жить всю жизнь, поэтому, ребят, не жмитесь. Отдавайте свои квартиры, я думаю, вы себе еще заработаете», — комментирует музыкант в беседе с НСН. 

3

Стало известно, где россияне встретят День Святого Валентина

Названы наиболее популярные города у россиян для путешествий на День святого Валентина. Ими стали Рим, Бангкок и Будапешт.

Диана Арбенина: «Честно говоря, я не удивлена выбору своих соотечественников. Рим — прекрасный город,  в Бангкоке тоже есть, чем заняться. Но, если вы никуда не улетели, а Будапешт вы оставили на лето, приходите на наш концерт 14 февраля в ВТБ «Арена». Я вам устрою такой день Святого Валентина, который будет отнюдь не хуже, чем в трех упомянутых городах», — отмечает она для НСН. 

4

В столицу вернется тепло

В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло, об этом рассказали в Гидрометцентре. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов, а погода в феврале будет больше схожа с октябрьской.

Диана Арбенина: «Вот не могу сказать, что я этому радуюсь. Мне очень нравится, когда зимой есть снег, в феврале метель, когда в октябре падают прекрасные зеленые, желтые, оранжевые, какие угодно листья. Ребят, давайте нормально относиться к природе. Вы что, не понимаете, что она начала нам отвечать», — говорит Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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