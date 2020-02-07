Арбенина: Вы что, не понимаете, что природа начала нам отвечать?

Диана Арбенина: «Я очень поддерживаю инициативу нашего президента, потому что отвечать за свои поступки нужно всю жизнь. Даже если вы считаете, что ваша встреча с человеком, с которым вы завели детей, была ошибкой молодости. Может она такой и была. Но детям жить всю жизнь, поэтому, ребят, не жмитесь. Отдавайте свои квартиры, я думаю, вы себе еще заработаете», — комментирует музыкант в беседе с НСН.

