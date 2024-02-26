«Гетто для россиян»: Apple одобрит отечественный магазин приложений с условием

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России хотят обязать Apple разрешить устанавливать приложения на iOS не только через App Store. Отмечается, что такой законопроект внесут уже осенью. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, предварительное соглашение с Apple уже достигнуто. Клименко заявил, что Apple сможет пойти найти это после принятия соответствующего закона.

«Есть один нюанс — в свое время мы решали вопрос налога на Google, если помните, такая история была с НДС на платеже. Мы приглашали в Госдуму Google и Apple. Они говорили: “Вы закон примите и только потом с нами разговаривайте. Мы без закона ничего делать не будем”. По этому пути пошла Европа, где приняли соответствующий закон, и теперь Apple разрешит европейцам делать свои подмагазины. Мы также решили пойти этим единственно правильным путем. Хороший вопрос, как Apple себя поведет, когда у нас будет соответствующее законодательство. Думаю, что на нас не обратят никакого внимания, поскольку это право, а не обязанность Apple», — сказал Клименко.

Вместе с тем собеседник НСН добавил, что Apple может дать добро на создание магазина специально для россиян.

«Создание магазина, из которого только россияне могут что-то скачать и транслировать только по России, пожалуй, устроило бы всех. Есть шанс, что Apple позволит организовать такое “гетто” — российский магазин только на российскую территорию, только на российские IP. Это отчасти решит нашу проблему. Возможно, после принятия закона они будут долго думать, возможно, какие-то переговоры будут по этому поводу. Нечто похожее сегодня есть в Китае», — подытожил он.

Ранее Клименко заявил, что компания Apple попытается обойти требования Евросоюза разрешить устанавливать на устройства приложения из сторонних магазинов.

