Германия планирует снять ряд коронавирусных ограничений 19 мая

Новый этап снятия ограничений, принятых в связи с коронавирусом, в Берлине может начаться уже 19 мая. Об этом заявил бургомистр столицы Михаэль Мюллер.

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По его словам, общегерманские ограничения будут сняты 19 мая, если ситуация будет такая, как сейчас. В первую очередь будет отменен комендантский час и разрешены занятия спортом в группе, после этого планируется открыть уличные точки гастрономии.

Сообщается также, что террасы ресторанов и кафе будут открыты для тех, кто переболел коронавирусом, сделал прививку или имеет отрицательный тест.

Ранее в Германии призвали немедленно отменить санкции против России.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГермания
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