Германия планирует снять ряд коронавирусных ограничений 19 мая

По его словам, общегерманские ограничения будут сняты 19 мая, если ситуация будет такая, как сейчас. В первую очередь будет отменен комендантский час и разрешены занятия спортом в группе, после этого планируется открыть уличные точки гастрономии.

Сообщается также, что террасы ресторанов и кафе будут открыты для тех, кто переболел коронавирусом, сделал прививку или имеет отрицательный тест.

Ранее в Германии призвали немедленно отменить санкции против России.



