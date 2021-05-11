Германия планирует снять ряд коронавирусных ограничений 19 мая
Новый этап снятия ограничений, принятых в связи с коронавирусом, в Берлине может начаться уже 19 мая. Об этом заявил бургомистр столицы Михаэль Мюллер.
По его словам, общегерманские ограничения будут сняты 19 мая, если ситуация будет такая, как сейчас. В первую очередь будет отменен комендантский час и разрешены занятия спортом в группе, после этого планируется открыть уличные точки гастрономии.
Сообщается также, что террасы ресторанов и кафе будут открыты для тех, кто переболел коронавирусом, сделал прививку или имеет отрицательный тест.
Ранее в Германии призвали немедленно отменить санкции против России.
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