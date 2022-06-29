Газманов раскритиковал уехавшую из России Хаматову
Народный артист России Олег Газманов в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что уехавшим из страны деятелям культуры не следует критиковать решения российских властей.
В частности, 70-летний певец раскритиковал Чулпан Хаматову, которая в настоящее время находится в Латвии. По его мнению, любой артист имеет право уехать из России, если не согласен с её режимом, однако он не должен «тявкать на свою Родину».
«Это всё равно, что предать свою мать, так примерно это выглядит. Предать своих родителей, своих друзей, отказаться от них. Ну откажись молча, уезжай. Но нет же», - подчеркнул Газманов.
Он также добавил, что, с одной стороны, ему жалко Хаматову, «а с другой стороны, гадко».
Ранее украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о заочном аресте Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает RT.
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