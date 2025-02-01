Ганчев: Около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем РФ

Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

«Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — указал Ганчев.

Он напомнил, что в 34 из этих населенных пунктов установили административное управление военно-гражданской администрации. В остальные села и поселки чиновники пока не могут попасть из соображений безопасности. В населенных пунктах проживают около 2 тысяч человек, в основном пожилые люди или те, кто нуждается в медицинской и социальной поддержке.

«Наша задача установить их и оказать сразу же помощь», — добавил Ганчев.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Двуречная в Харьковской области.

