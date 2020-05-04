Футуролог рассказал о «масочном» будущем после коронавируса

«Заявление о том, что нужно носить маску для того, чтобы излечиться от коронавируса, это, конечно, преувеличение. Но введение масочного режима, я думаю, будет все больше и больше распространяться. И действительно нас ожидает целый ряд изменений. Совершенно очевидно, что движение между странами изменится. Будут какие-нибудь справки об отсутствии COVID-19, которые нужно будет предоставлять на границе, и эта система, особенно в ближайшее время, получит широкое распространение. Медицинская маска станет более частым явлением, чем раньше в некоторых странах. Это предсказуемо», – комментирует он.

Между тем, есть мнение, что свои границы для туристов в первую очередь откроют Греция, Турция и Италия, то есть сильно зависящие от летнего пляжного туризма страны. Сегодня во всем мире насчитывается около 3,5 миллионов заразившихся COVID-19, выздоровели 1,1 миллион. В России, по данным на 4 мая, числятся примерно 145 тысяч заболевших, выздоровели 18 095.

