Эксперт перечислил страны, готовые принять туристов
Одними из первых для туристов постараются открыться страны, сильно зависящие от летнего пляжного туризма — это Греция, Турция и Италия, заявил в интервью агентству «Прайм» политолог Дмитрий Абзалов. По его мнению, возможны частичные открытия, и устойчивый турпоток в этих направлениях сформируется только к концу лета.
Для Европы летний туристический сезон в этом году потерян, поскольку весенних бронирований нет, считает Абзалов. Он уверен, что власти многих стран не будут спешить с открытием границ. Для той же Турции открытие для одной России, к примеру, будет экономически невыгодным, говорит политолог.
Эксперт прогнозирует незначительный туристический поток в Таиланд и Вьетнам. Полноценное открытие США для туристов произойдёт не раньше осени, а про Южную Америку туристам пока можно забыть — там пандемия только набирает обороты, отметил Абзалов. Туристическое открытие стран Северной Африки он прогнозирует не раньше открытия стран Европы.
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