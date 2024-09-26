ФСБ: шесть россиян согласились работать на СБУ за 10-15 тысяч рублей

Трое из них – несовершеннолетние. Операции по задержанию были проведены в Нижегородской, Самарской и Иркутской областях. Следователи установили, что украинские службы смогли привлечь этих людей к совершению диверсий за вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Теперь задержанным грозит наказание, предусмотренное статьями о государственной измене, теракте и диверсии УК РФ.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам строгого режима за диверсию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

